İran'dan Türkiye'ye gaz ihracatı durdu

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran'dan Türkiye'ye gaz ihracatının yaşanan patlama sonucu durdurulduğunu duyurdu

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