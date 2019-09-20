\u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani nin resmi ziyaretine e\u015flik eden Vaizi,\u00a0 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrkiye temaslar\u0131 kapsam\u0131nda iki g\u00fcnde 5 komite olu\u015fturduklar\u0131n\u0131 ve bir\u00e7ok konu hakk\u0131nda mutabakat sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye ile \u0130ran aras\u0131nda bankac\u0131l\u0131k konusunda i\u015f birli\u011finin \u00f6nemine i\u015faret eden Vaizi, daha h\u0131zl\u0131 i\u015flem yap\u0131labilmek ve yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n etkilerinden korunmak i\u00e7in bankalar aras\u0131ndaki ili\u015fkiyi \u00f6nemsediklerini bildirdi. Vaizi, i\u015f insanlar\u0131n\u0131n sorunlar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmek istediklerini vurgulayarak, Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 ticarette milli para birimlerini kullanmak i\u00e7in \u00e7aba harc\u0131yoruz. diye konu\u015ftu. T\u00fcrk yetkililerle \u00fclkelerin g\u00fcmr\u00fck ili\u015fkileri ve sanayi alan\u0131nda i\u015f birlikleri hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Vaizi, Birbirimize organize sanayi b\u00f6lgelerimizi tan\u0131tt\u0131k. \u0130\u015f insanlar\u0131m\u0131z\u0131n buralarda yat\u0131r\u0131m yapmalar\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131rmak istiyoruz. \u0130ran-T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131nda yer alan Maku Serbest Ticaret ve Sanayi B\u00f6lgesi hakk\u0131nda \u00f6nemli g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131k. T\u00fcrk yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n orada bulunmas\u0131 i\u00e7in gerekli kolayl\u0131klar\u0131 sa\u011fl\u0131yoruz. dedi. YOLCULARIMIZIN VE MALLARIMIZIN ULA\u015eIMI HIZLANACAK Vaizi, T\u00fcrkiye ye do\u011fal gaz ve elektrik ihracat\u0131yla ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k ve nakliye konular\u0131nda olumlu g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerine dikkati \u00e7ekerek \u015f\u00f6yle devam etti: Ba\u015fta demir yollar\u0131 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmak \u00fczere hava, kara ve deniz ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 konusunda g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz oldu. Yolcu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131nda daha \u00f6nce Tebriz den Van a kadar olan tren seferlerinin Tahran dan Ankara ya uzat\u0131lmas\u0131 konusunda mutabakat sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131k. Son g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizde bunu gelecekte Tahran dan \u0130stanbul a kadar uzatma konusunda karar ald\u0131k. T\u00fcrkiye nin demir yollar\u0131 a\u011f\u0131n\u0131 \u0130ran \u0131n demir yollar\u0131yla birle\u015ftirmek istiyoruz. Bu, hem yolcular\u0131m\u0131z\u0131 hem de mallar\u0131m\u0131z\u0131 her iki \u00fclkenin bir\u00e7ok noktas\u0131na daha h\u0131zl\u0131 ula\u015ft\u0131rmam\u0131z\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. T\u00dcRK\u0130YE \u0130LE \u00c7OK \u00d6NEML\u0130 M\u00dcZAKERELER GER\u00c7EKLE\u015eT\u0130RD\u0130K Haberle\u015fme ve ileti\u015fim, siber g\u00fcvenlik, internet ve bilgi teknolojileri hakk\u0131nda \u00f6nemli kararlar ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Vaizi, ila\u00e7 ve sa\u011fl\u0131k ekipmanlar\u0131n\u0131n ithalat\u0131yla ihracat\u0131n\u0131n \u00f6ncelikli g\u00fcndem maddeleri aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Vaizi, olu\u015fturduklar\u0131 sa\u011fl\u0131k komitesinin etkin faaliyet g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret ederek, T\u00fcrkiye ve \u0130ran \u0131n sa\u011fl\u0131k ve sa\u011fl\u0131k turizmi alanlar\u0131nda i\u015f birli\u011finin \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. K\u00fclt\u00fcr, bilim ve turizm alanlar\u0131nda da ortak komiteler olu\u015fturmu\u015ftuk. Bu komiteler iki \u00fclkenin turizm, k\u00fclt\u00fcr, spor ve \u00fcniversiteleri aras\u0131ndaki ili\u015fkilerinin geli\u015fmesinde \u00e7ok \u00f6nemli faaliyetlerde bulundu. ifadelerini kulland\u0131. \u00d6zel sekt\u00f6re b\u00fcy\u00fck \u00f6nem atfettiklerini vurgulayan Vaizi, \u015funlar\u0131 kaydetti: T\u00fcrkiye de yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ve ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z kararlar, T\u00fcrk i\u015f adamlar\u0131n\u0131n yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n \u0130ran h\u00fck\u00fcmetinin b\u00fcy\u00fck deste\u011fini ald\u0131\u011f\u0131n\u0131n garantisidir. Ziyaretimizde, Tercihli Ticaret Anla\u015fmas\u0131 konusunda karar verici yetkililer de bize e\u015flik etti. G\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizin en \u00f6nemli ba\u015fl\u0131klar\u0131 aras\u0131nda Tercihli Ticaret Anla\u015fmas\u0131 yer ald\u0131. Anla\u015fmaya her iki taraftan 60 kalem \u00fcr\u00fcn\u00fcn eklenmesi teklifinde bulunduk. Bunun i\u00e7in Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131na bin 200 kalem \u00fcr\u00fcn sunduk. Tercihli Ticaret Anla\u015fmas\u0131 n\u0131 kas\u0131mda iki \u00fclkenin cumhurba\u015fkanlar\u0131n\u0131n liderli\u011finde Tahran da d\u00fczenlenecek \u0130ran-T\u00fcrkiye Y\u00fcksek D\u00fczeyli Stratejik \u0130\u015f birli\u011fi Konseyi Toplant\u0131s\u0131 nda nihai sonuca ula\u015ft\u0131rmay\u0131 umuyoruz. Anla\u015fman\u0131n iki \u00fclke pazar\u0131n\u0131 iyile\u015ftirmeye katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. \r \u00a0