İran'dan, Trump'ın "seçilirsem İran ile anlaşma yapacağım" açıklamasına cevap

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Trump'ın açıklamalarını İran resmi ajansı IRNA'ya değerlendiren Rebii, "Trump, ikinci dönem seçilse dahi İran'a yönelik baskı politikasını sürdürürse hiçbir anlaşma elde edemeyecek." dedi.

İran'a yönelik "düşmanca" politikalara "azami direnişle" karşılık vermeye devam edeceklerini vurgulayan Rebii, "Trump geçmişteki hatalarını telafi etme konusunda ciddi olursa bunu memnuniyetle karşılarız ancak son açıklamasının seçimde oy kazanmaktan öte bir hedefi yok gibi görünüyor." diye konuştu.

Rebii, şöyle devam etti:

"Sayın Trump'ın, yasal, doğru ve üzerinde uzlaşılan bir yolu seçerek İran ile başarılı bir diplomasi başlatmak için dört yıl fırsatı vardı. Bu işi yapmamakla kalmadı aynı zamanda ABD'nin son yıllardaki en büyük hatalarına imza attı."

İran'ın ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına yönelik iddialara da değinen Rebii, "İran'ın ABD seçimlerine müdahale edeceğine dair temelsiz iddia İranofobinin seçimlerde kullanılması içindir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, pazar günü New Jersey'de destekçilerine yaptığı konuşmada, kasımda tekrar başkan seçilmesi halinde 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağını iddia etmişti.

,Bilal Güler