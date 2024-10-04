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        Haberler Dünya İran'dan İsrail'e: Tüm enerji kaynaklarını vururuz | Dış Haberler

        İran'dan İsrail'e: Tüm enerji kaynaklarını vururuz

        İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarının ardından İsrail'e onlarca füze ile saldıran İran, "İsrail saldırılarını genişletirse ve bizi hedef alırsa İsrail'in tüm enerji altyapısını vuracağız" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:23
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        İran'dan İsrail'e 'enerji kaynakları' gözdağı
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        İran'ın yarı resmi haber ajansı SNN'nin Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'ye dayandırdığı haberine göre İran, İsrail'in kendisine saldırması halinde İsrail'in enerji ve gaz tesislerini hedef alacak.

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        Fadavi, "İşgalciler böyle bir hata yaparsa, tüm enerji kaynaklarını, tesislerini ve tüm rafineri ve gaz sahalarını hedef alacağız" dedi.

        İran'ın İsrail'e onlarca füze ile saldırmasının ardından Netanyahu hükümeti İran'a cevap vereceklerini söylemiş, bunun üzerine İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldıracağı haberleri çıkmış ve petrol fiyatlarında artış yaşanmıştı.

        Analistler, Orta Doğu'da büyük arz kesintileri riski göz önüne alındığında vadeli ham petrol işlemlerinin varil başına 200 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

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