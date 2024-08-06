İran'dan İsrail'e 'Macaristan' aracılığıyla 'savaş' mesajı
İran ve Macaristan dışişleri bakanları kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İran'ın kendilerine saldırma niyetinde olduğunu Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó aracılığıyla ilettiğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı ve Macaristan Dışişleri Bakanı, İran ve İsrail arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde görüşme gerçekleştirdi.
IRNA'ya göre İranlı Bakan Ali Bagheri Kani, Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e cevap vereceğini söyledi.
Bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasının öneminden bahseden Kani, İsrail'i uluslararası yasaları ihlal ettiği için kınadı ve aynı zamanda İran'ın güvenliğini, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için meşru haklarını vurguladı.
Bakan Kani, Badheri Kani Szijjártó'ya telefonda yaptığı açıklamada, "Bölgedeki istikrarsızlığın nedeni olan Siyonist rejim (İsrail) adlı mevcut kötülük için ayağa kalkmalı ve uluslararası hukuka uygun olarak karşılıklı önlemler almalıyız ki karşı taraf bölgede saldırgan eylemlerini yoğunlaştırmaya cesaret edemesin" dedi.
"Egemenliğimz ihlal edildi"
Kani, İsrail'in geçen hafta Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran topraklarında öldürerek ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.
İranlı diplomat ayrıca "İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini söyleyerek, "Gazze'ye yönelik saldırılara bakarsanız, İsraillilerin hedeflerinin çoğunlukla sivil alanlar, hastaneler, konutlar, çocuklar, kadınlar ve savunmasız insanlar olduğunu görürsünüz" dedi.
Szijjártó, İran ve Macaristan arasındaki diyaloğu sürdürme arzu ve isteğini dile getirerek ülkesinin Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.
Macar diplomat, uluslararası toplumun gerginliğin ve krizin tırmanmasını önlemek için elinden gelen her türlü tedbiri alması gerektiğini vurgulayarak, bu gerginliklerin Avrupa'yı da tehdit edebileceği uyarısında bulundu.
İran'ın mesajı İsrail'e Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó tarafından iletildi ve Katz'ı arayarak bu bilgiyi İran Dışişleri Bakanı Ali Bagheri Kani'den aldığını açıkladı.
Katz, "İran bize İsrail'e saldırma niyetinde olduğunu bildirdi" dedi.