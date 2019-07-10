10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran'a ait petrol tankerine "Suriye'ye petrol taşıdığı" gerekçesiyle Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından el konulması ve nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerine el koymasının güvensizlik oluşturduğunu ifade eden Ruhani, "İngilizler, bu gemiyi İspanya kara sularında iken alıkoydu. Aslında kendileri o topraklarda ve Cebelitarık bölgesinde işgalci konumunda. İngilizlerin bu girişimi kendilerine zarar verecek. Denizlerde güvensizliği başlatan sizsiniz ve bunun sonuçlarını daha sonra fark edeceksiniz." diye konuştu.
İngiltere'nin iç siyasette çalkantılı bir dönem geçirdiğini ve parlamento ile hükümet arasında uyum bulunmadığını söyleyen Ruhani, "Bu şartlarda İran'ın petrol tankerini alıkoymak ahmakça bir iş." ifadesini kullandı.
"AVRUPA ABD'DEN ENDİŞE DUYMALI, İRAN'DAN DEĞİL"
ABD yaptırımlarına karşılık İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararının nükleer anlaşma kapsamında alındığını dile getiren Ruhani, "Anlaşmanın yapısını bozmadık. Biz, anlaşmanın taraflarına 14 ay fırsat verdik ve daha sonra 2 ay daha süre verdik. İran'ın attığı adımlar tamamen doğru ve hukuk çerçevesinde atılmıştır." dedi.
Ruhani, İran'ın taahhütlerini azaltma kararına ABD ve Avrupa'dan gelen tepkilere ilişkin ise şunları kaydetti:
"Amerikalılar bir taraftan nükleer anlaşmayı 'en kötü anlaşma' şeklinde niteliyor ve hiçbir bahane olmadan anlaşmadan çekiliyor, diğer yandan da İran'ın bazı taahhütlerini azaltmasından endişe duyuyor."
Ruhani, Avrupa ülkelerine işaret ederek "Nükleer anlaşmayı ayaklar altına alan ve uluslararası taahhütlerin temellerini sarsan ABD'den endişe duymalılar, İran'dan değil." ifadesini kullandı.
İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkı olduğunu savunan Ruhani, "İran'ın neden uranyum zenginleştirmemesi gerektiğine açıklama getiremiyorlar. Sadece 'İran'ın amacı kötü' diyorlar ancak uranyum zenginleştirmek kötü ise siz neden bu işi yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Ruhani ayrıca ABD'nin 1945'te Japonya'ya karşı kullandığı atom bombalarını hatırlatarak, "Uranyumun zenginleştirilmesinden kötü amaçlı istifade eden ve atom silahı kullanan dünyadaki tek ülke, bugün kendisini 'barışçı' olarak tanıtıp diğerlerine nasihat eder hale gelmiş." dedi.
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