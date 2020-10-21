İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı

AA

İran devlet televizyonunun haberine göre, "Velayet Seması Savunucuları 99" adı verilen tatbikat, Ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu'ndan hava savunma birimlerinin katılımıyla Tahran'ın 220 kilometre doğusunda yer alan Simnan eyaletinde başladı.

Tatbikata ilişkin bilgi veren Tuğgeneral Abbas Ferecpur, tatbikatta alçak, orta ve yüksek irtifalarda hava tehditlerine karşı çeşitli tiplerde yerli füze sistemleri, bombardıman uçakları, insansız hava araçları, radarlar, elektronik savaş ekipmanları ve iletişim sistemlerinin kullanılacağını belirtti.

Ferecpur, hava savunma birlikleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve havadan gelen her türlü tehdide karşı etkili savunma yapılmasının tatbikatın hedeflerinden olduğunu ifade etti.

- Uluslararası silah ambargosunun kaldırılmasının ardından ilk askeri tatbikat

İran her yıl aynı bölgede hava savunma tatbikatları düzenliyor ancak bu, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2007'den beri İran'a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasından sonraki ilk askeri tatbikat oldu.

İran ile BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada belirtildiği üzere Tahran'a yönelik 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosunun süresi 18 Ekim'de sona ermişti.

Tahran yönetimi, 18 Ekim itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini açıklarken, Washington, İran'a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu delen ülkelere ve kişilere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.