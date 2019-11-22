22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran ordusu, Simnan eyaletinde Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının simüle edileceği geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.
İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik alanda icra edilecek tatbikatta İran ordusunun, ülkenin hava sahasını muhtemel düşman tehditlerine karşı koruma konusundaki yeteneklerinin test edilmesi amaçlanıyor.
"Velayet Seması Savunucuları 98" adı verilen tatbikata ilişkin bilgi veren İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Sebahiferd, tatbikatta en zorlu ve gerçekçi savaş koşullarının uygulanacağını belirterek, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda keşif, tespit ve çatışma için kullandığımız tüm teçhizat ve sistemler, tatbikatta yer alacak. Tatbikatın ilk aşamasında simüle edilen düşman hedeflerinin keşif ve tespiti yapılacak, ikinci aşamada ise tehditler hedef alınacak" dedi.
Sebahiferd, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının simüle edileceği tatbikatta yerli üretim hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve çeşitli tipte füzelerin test edileceğini aktardı.
Tatbikatın, Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin sürdüğü bir dönemde ve ABD'nin Basra Körfezi'ne 6 ay aradan sonra yeniden uçak gemisi göndermesinin ardından yapılması dikkati çekti.
USS Abraham Lincoln, önceki gün Beyaz Saray'ın talimatıyla 6 ay sonra ilk kez Basra Körfezi'ne hareket etmişti.
İran Haziran ayında Hürmüz Boğazı üzerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi bir insansız hava aracını düşürmüştü.
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