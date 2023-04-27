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İran'dan gelen karpuz yüklü TIR'da 62 kilo 420 gram uyuşturucu bulundu

Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan gelen karpuz yüklü TIR'ın dorsesinde 62 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi

Giriş: 27.04.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
İran'dan gelen karpuz yüklü TIR'da 62 kilo 420 gram uyuşturucu bulundu
AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İran'dan gelen karpuz yüklü TIR'ı durdurdu.

Narkotik köpeğinin desteğiyle TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, karpuzların arasına saklanmış 3 bidon içerisinde 62 kilo 420 gram sıvı metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü R.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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