        Haberler Dünya Ortadoğu İran'dan "Gazze'de ateşkes" açıklaması | Dış Haberler

        İran'dan "Gazze'de ateşkes" açıklaması

        İran, Gazze'de etnik temizlik, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların durdurulmasını içeren ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için zemin hazırlayan her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 00:28 Güncelleme: 06.10.2025 - 00:28
        İran'dan "Gazze'de ateşkes" açıklaması
        İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana dair açıklama yayımladı.

        İran'ın, Gazze'de etnik temizlik, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların durdurulmasını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesine zemin hazırlayan her türlü girişimi her zaman desteklediği belirtilen açıklamada, İsrail'in sözünü yerine getirme konusundaki kötü siciline dikkati çekildi.

        Açıklamada, "İran, bu konuda alınacak her türlü kararın Filistin halkının ve direnişinin yetkisinde olduğunu kabul eder ve Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması, siyonist işgal ordusunun Gazze'den çekilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi, insani yardımların ulaşması ve Gazze'nin yeniden inşası gibi konularda alınacak her türlü kararı memnuniyetle karşılar." ifadelerine yer verildi.

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

        Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım ve savaş suçlarını da içeren şekilde saldırılar düzenlediği Gazze'de 66 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu can kayıplarının yüzde 70'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğu bildiriliyor.

        İsrail'in insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı da 460'a yükseldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Habertürk Anasayfa