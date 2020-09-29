İran'dan Ermenistan'a gönderilen kamyonlarla ilgili açıklama

Rastgo, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Doğu Azerbaycan'daki Nurduz Sınır Kapısı'ndan geçen araçların Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı kamyonlar olduğunu ifade etti.

Ermenistan'a silah ve askeri araçların İran üzerinden transit geçtiği yönündeki iddiaları yalanlayan Rastgo, geçen araçların hiçbir şekilde askeri malzeme taşımadığını dile getirdi.

Sınırdan geçen söz konusu araçların Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı Kamaz marka kamyonları taşıdığını aktaran Rastgo, "yanlış anlaşılmalara" yol açmamak için sevkiyatın durdurulduğunu ve kamyonların ambara çekildiğini kaydetti.