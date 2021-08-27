İran'dan bölge ülkelerine Afganistan çağrısı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.
Görüşmede Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkileri "uzun soluklu, dini ve insan merkezli" olarak niteleyen Reisi, "İkili ilişkilerin güçlendirilmesi, İran ve Pakistan arasındaki bölgesel ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin önünü açabilir." dedi.
İran ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yeterince güçlü olmadığına dikkati çeken Reisi, "Doğru planlama ile iki halkın çıkarları adına bu ilişkilerin seviyesini yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Reisi, ABD ve yabancı güçlerin bölgedeki varlığının istikrarsızlığa yol açtığını ve Afganistan'da dış müdahale olmadan bölgesel bir çözüm istediklerini dile getirdi.
İran ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin, Afganistan'da güvenlik ve barışı sağlamak ve bu ülkedeki tüm grupların etkileşimini kolaylaştırabilmek için iş birliği yapması gerektiğini söyleyen Reisi, "Bölge ülkeleri Afganistan'daki farklı grupların kapsayıcı ve katılımcı bir hükümet kurmasına yardımcı olmalıdır." diye konuştu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise ülkesinin İran'la ilişkileri ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda daha da güçlendirmek için kararlı olduğunu vurguladı.
Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için Tahran ve İslamabad arasındaki iş birliği ve koordinasyona büyük önem verdiklerini aktaran Kureyşi, "Başta Afganistan olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve güçlendirilmesinde birbirimizle iş birliği yaparak olumlu ve faydalı iş birliklerine ulaşabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!