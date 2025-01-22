Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan 7 Ekim açıklaması | Dış Haberler

        İran: 7 Ekim'de yapılan operasyondan haberimiz yoktu, ABD ile görüşmemiz baltalandı

        Eski İran Dışişleri Bakanı, mevcut Stratejik İşler Başkan Yardımcısı Cevat Zarif, Davod Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde 7 Ekim'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Zarif "7 Ekim Operasyonundan haberimiz yoktu. 2 gün sonra 9 Ekim'de ABD ile nükleer anlaşmanın yenilenmesi için toplantı yapacaktık. Bu toplantı yapılan operasyonla baltalandı ve mahvedildi" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 19:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan 7 Ekim açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski İran Dışişleri Bakanı, mevcut Stratejik İşler Başkan Yardımcısı Cevat Zarif, Davos Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

        Zarif "7 Ekim'de Hamas tarafından yapılan operasyondan haberimiz yoktu. 2 gün sonra 9 Ekim'de ABD ile nükleer anlaşmanın yenilenmesi için toplantı düzenleyecektik ki toplantı bu operasyonla baltalandı ve mahvedildi" dedi.

        Zarif ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası politikalarına da değinerek "İran, Trump'ın ikinci döneminde daha ciddi, odaklanmış ve gerçekçi olmasını umuyor" dedi.

        Zarif son olarak İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah edinme amacıyla hareket etmediğini belirterek nükleer konusunda diyaloğa açık olduklarını ifade etti.

        REKLAM

        *Haberde kullanılan görseller AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa