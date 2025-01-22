İran'dan 7 Ekim açıklaması

Eski İran Dışişleri Bakanı, mevcut Stratejik İşler Başkan Yardımcısı Cevat Zarif, Davos Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Zarif "7 Ekim'de Hamas tarafından yapılan operasyondan haberimiz yoktu. 2 gün sonra 9 Ekim'de ABD ile nükleer anlaşmanın yenilenmesi için toplantı düzenleyecektik ki toplantı bu operasyonla baltalandı ve mahvedildi" dedi.

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Zarif ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası politikalarına da değinerek "İran, Trump'ın ikinci döneminde daha ciddi, odaklanmış ve gerçekçi olmasını umuyor" dedi.

Zarif son olarak İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah edinme amacıyla hareket etmediğini belirterek nükleer konusunda diyaloğa açık olduklarını ifade etti.

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