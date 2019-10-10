İran'da 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi'nden bu yana stadyumlara girişi yasak olan kadınlar, 40 yıl sonra ilk kez erkeklerle birlikte futbol karşılaşması izledi.

Binlerce İranlı kadın, Dünya Kupası Asya elemeleri kapsamında başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda gerçekleşen İran-Kamboçya maçını, tribünde kendilerine ayrılan özel bölümden izleme imkanı buldu. Maç için kadınlara özel 3 bin adet ayrıldığı belirtildi.

FIFA son olarak, İranlı Seher Hodayari adlı genç kadının, stadyuma erkek kılığında girdiği için 6 ay hapis cezasına çarptırılmaktan korkarak intihar etmesi üzerine Tahran yönetimine, kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaları yönünde çağrı yapmıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İranlı yetkililerden, sadece Dünya Kupası maçları için değil, tüm futbol karşılaşmaları için yasağın kaldırılmasını istedi.

FIFA'nın Tahran'daki maça kadınların alınıp alınmadığını gözlemlemek için İran'a denetçiler gönderdiği kaydedildi.