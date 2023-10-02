İran'dan 2 bin mahkuma af
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 binin üzerinde mahkumun yararlanacağı af ve ceza indirimini içeren teklifi onayladı.
İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2 binin üzerinde mahkum hakkında af ve ceza indirimini içeren teklifi onayladığı duyuruldu.
Af teklifinin İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei tarafından, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle sunulduğu belirtilirken, Hamaney'in teklifi onayladığı aktarıldı.
Teklifin onaylanmasıyla ülkenin farklı şehirlerinde bulunan 2 bin 284 mahkum aftan yararlanacak.
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