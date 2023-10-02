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        Haberler Dünya İran'dan 2 bin mahkuma af

        İran'dan 2 bin mahkuma af

        İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 binin üzerinde mahkumun yararlanacağı af ve ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:36
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        İran'dan 2 bin mahkuma af
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        İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2 binin üzerinde mahkum hakkında af ve ceza indirimini içeren teklifi onayladığı duyuruldu.

        Af teklifinin İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei tarafından, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle sunulduğu belirtilirken, Hamaney'in teklifi onayladığı aktarıldı.

        Teklifin onaylanmasıyla ülkenin farklı şehirlerinde bulunan 2 bin 284 mahkum aftan yararlanacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #iran
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