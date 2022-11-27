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İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler bazı üniversitelerde devam ederken öğrenciler gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor

Giriş: 27.11.2022 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor
İran'daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor
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AA

AA'nın haberine göre, Başkent Tahran’daki Allame Tebatebayi ve Şerif Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, yönetim karşıtı sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, gözaltı ve okuldan uzaklaştırmalara tepki gösterdi.

Yine başkentteki Hoca Nasreddin Tusi Üniversitesi öğrencileri de gözaltına alınan arkadaşlarının isimlerinin yazılı olduğu pankartlarla oturma eylemi düzenledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Sokak gösterileri ile başlayan protestolar kısa sürede üniversitelere de yayılmış, birçok üniversitede protestolara destek gösterileri düzenlenmişti.

Sayıları tam olarak açıklanmamakla birlikte aralarında öğrencilerin de bulunduğu binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 416 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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