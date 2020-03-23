İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi

İran'dan yayın yapan aftabnews haber sitesine göre, Bahtiyari, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden 10 eyaletin etkilendiğini belirtti.

Sözcü Bahtiyari, "Sel nedeniyle Fars eyaletinde 5 kişi, Kum'da 3 kişi, Bender Abbas'ta 2 kişi ve Buşehr'de 1 kişi hayatını kaybetti." dedi.

- Yol çöktü, 3 kişi öldü

Bahtiyari, Kum kentinde metro çalışması yapılan alanda şiddetli yağış nedeniyle yolun çöktüğünü aktardı.

Oluşan çukura 2 aracın düştüğünü belirten Bahtiyari, bir araçtaki 2 kişinin kurtarıldığını, diğer araçta bulunan aynı aileden 3 kişinin ise yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketinde can kaybının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.