İran'daki protestolarda can kaybı artıyor

İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), Mahsa Emini protestolarında son bir haftada güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiğini, gösterilerin başladığı günden bu yana yaşamını yitiren gösterici sayısının ise 378'e yükseldiğini açıkladı.
Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde dün yayımlanan raporda, İran'da 3'üncü ayına giren gösterilere ilişkin bilgi verildi.
Ülkedeki 31 eyaletten 25'ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.
Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 123, Tahran ve Kürdistan'da 40, Batı Azerbaycan'da 39, Mazenderan'da 33, Gilan 23, Elborz'da 15, Kirmanşah'ta 14, Huzistan'da 9, Horasan-ı Rezevi ve İsfahan'da 5'er, Zencan ve Doğu Azerbaycan'da 4'er, Merkezi, Kazvin ve Loristan'da 3'er, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr, Fars ve Hemedan'da ikişer, Hürmüzgan, Simnan ve Kirman'da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Hayatını kaybeden göstericilerden 47'sinin 18 yaş altı, 27'sinin de kadın olduğu ifade edildi.
Sadece son bir haftada yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
IHR, 17 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 342 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.
Ülke geneline yayılan gösterilerde 50 civarında güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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