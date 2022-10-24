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Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumartesi günü on binlerce İranlı ve destekçileri, İran'daki başını kadınların çektiği yönetim karşıtı protestolara destek vermek için yürüyüş yaptı.

Berlin polisi yürüyüşe katılanların sayısını 80 bin olarak açıkladı.

Bu yürüyüş, bugüne kadar İran diasporasının düzenlediği en geni şkatılımlı protesto gösterisi oldu.

Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden Berlin'e giderek protestoya katılan İranlı kadınlar "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları attı.

İran'da 13 Eylül'de "yasalara aykırı giyindiği gerekçesiyle" gözaltına alınan ve 16 Eylül'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor.

Polis, Amini'ye şiddet uyguladığı için hayatını kaybettiğine dair haberleri ve ailenin bu yöndeki iddialarını reddediyor.

Cumartesi günü İranlı kadınlara destek amacıyla birçok başkentte gösteri düzenlendi. Bunlar arasıdna ABD'nin başkenti Washington DC de vardı. Ancak en kalabalık yürüyüş Berlin'de gerçekleşti.

Organizatörler, Berlin'deki yürüyüşe katılanların sayısını "yaklaşık 100 bin" olarak açıkladı.

Avrupa ve Amerika'da yürüyüşe katılanlar, Batı'nın İran'a yönelik yaptırımlarını artırmasını ve sertleştirmesini talep ediyor.

BBC'ye konuşan Berlin'den bir protestocu, "Nefes kesici, muhteşem" yorumunu yaptı:

"Bu milletimizin bir araya gelerek siyasi görüşlerini de bir kenara bırakarak organize ettiği en büyük gösteri oldu. Gerçekten gurur duyuyorum."

İran'da ise yetkililer birçok bölgede internete erişimi kısıtladı. Ancak sosyal medyaya yasnıyan görüntülerde hafta sonu birçok şehirde gösterilerin devam ettiği görülüyor.

İran'ın İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre olaylar başladığından bu yana 32'si çocuk 244 protestocu, güvenlik görevlilerinin müdahalesinde hayatını kaybetti; çoğu genç ve çocuk 12,500'den fazla kişi gözaltına alındı.

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