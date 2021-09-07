İran'daki Afgan grup, Taliban'a destek veren Pakistan'ı protesto etti

Pakistan'ın Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Afganistan vatandaşı, Afganistan'a müdahale ettiği ve Taliban örgütüne verilen destek nedeniyle İslamabad yönetimine karşı gösteri düzenledi.

Ellerinde dövizler taşıyan göstericilerin "Taliban'a ölüm" ve "Pakistan'a ölüm" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Pencşir'deki Direniş Cephesinin Sözcüsü Fehim Deşti'nin öldürülmesinin ardından Pakistan'ın, bu bölgedeki saldırılarda Taliban'a yardım ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Pakistan ordusu ise iddiaları yalanlamıştı.