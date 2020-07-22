İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı: "İran'da virüs kurbanlarının artışından devlet sorumludur"

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı dün günlük en yüksek seviyeye çıkarak 229 kişiye ulaştı.
Bazı ülkelerde, Kovid-19'dan ölümler azalırken İran'da tekrar yükselişe geçmesi dikkati çekiyor. Son günlerdeki artış, ülke halkını ve sağlık çalışanlarını da endişelendiriyor.
İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı İyrec Hüsrovniya, ülkede salgının tekrar artış göstermesinin nedenlerini AA muhabirine değerlendirdi.
- "İş yerlerinin açılması vaka sayısını artırdı"
Hüsrovniya, tedbirler alınmadan iş yerlerinin açılmasının vaka sayılarının artmasına neden olduğunu savunarak, şunları söyledi:
"İran'da virüs kurbanlarının artışından devlet sorumludur. Asıl konu şu ki, halkın büyük bir bölümü çalışmadığı ve işe gitmediği zaman aç kalıyor. Böyle durumlarda devletin görevi, halka yardım etmek ve insanların işe gitme zorunluluğunun olmamasıdır. Gerekli tedbirler alınmadan iş yerlerinin açılması Kovid-19'dan ölenlerin sayısının artmasında etkili oldu."
Ülkede son yıllarda derinleşen ekonomik krizin Kovid-19 salgını döneminde halkı olumsuz etkilediğini dile getiren Hüsrovniya, "İnsanların birçoğu ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle maske ve dezenfektan malzemesi alamıyor." dedi.
- "İnsanların birçoğu test yaptıramıyor"
İran'da vaka sayısının resmi rakamlardan yüksek olduğunu öne süren Hüsrovniya, "Virüse yakalananların birçoğunun maddi durumlarının zayıf olmasından kaynaklı test yaptıramamaları nedeniyle ülke genelinde gerçek vaka sayısı resmi rakamlardan yüksek seyrediyor." diye konuştu.
Hüsrovniya, "İlaçlar ve yoğun bakım tedavi masrafları pahalı. Ayrıca, Kovid-19 tedavisi alanında ortaya çıkan kaçakçılar ve durumdan istifade eden pazarlamacılar ülkede fakirle zengin arasındaki ayrımı bir kez daha gözler önüne serdi." değerlendirmesinde bulundu.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla resmi rakamlara göre, koronavirüs kaynaklı can kaybı 14 bin 853'e, vaka sayısı ise 281 bin 413'e ulaştı.
,Narges Rezaie
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