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İran'da "zorunlu başörtüsünün ihlali" gerekçesiyle 2 iş yeri kapatıldı

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 iş yerinin mühürlendiği belirtildi

Giriş: 26.12.2022 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da
İran'da "zorunlu başörtüsünün ihlali" gerekçesiyle 2 iş yeri kapatıldı
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AA

İran'da Loristan eyaletine bağlı Burucerd kentindeki bir alışveriş merkezindeki 2 iş yeri, zorunlu başörtüsü yasasının ihlal edilmesi gerekçesiyle kapatıldı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Burucerd Vali Yardımcısı Emin Gudrezi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gudrezi, "Diplomat Center'da faaliyet gösteren 2 iş yeri, çalışanlarının başörtüsü kuralına uymamaları nedeniyle mühürlendi." dedi.

Söz konusu uygulamanın kent savcılığı tarafından alınan karar üzerine gerçekleştiğini dile getiren Gudrezi, alışveriş merkezindeki iş yerlerinin önceden konuyla ilgili uyarıldığını kaydetti.

İran'ın Kum eyaletinde, 25 Aralık'ta, "giyim kuşam kurallarına uyulmadığı" gerekçesiyle onlarca mağazaya ev sahipliği yapan, 700 kişinin çalıştığı bir AVM mühürlenmişti.

Kazvin kentinde de 20 Aralık'ta, "başörtülü olmayan kişilere hizmet vermesi" nedeniyle 5 iş yeri kapatılmıştı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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