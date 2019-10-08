İran’da sağlık çalışanlarının kullandıkları enjektör sebebiyle 300 kişiye HIV virüsü bulaştırdığı iddia edildi. Sağlık çalışanlarını protesto eden eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

DHA'nın haberien göre; İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Lurdigan şehrinde sağlık görevlilerinin kullandıkları enjektör nedeniyle 300 kişiye, AIDS’e yol açan HIV virüsü bulaştığı iddia edildi. Lurdigan’daki sağlık kurumları ve kamu binaları önünde toplanan eylemciler, sağlık yetkililerinin istifasını istedi.

Yerel medya, eylemciler ve polis arasında arbedelerin yaşandığını belirtirken, amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin biber gazı ile eylemcilere müdahale ettiği görüldü.

İran Sağlık Bakanlığı’nın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, HIV virüsüyle ilgili bilgi aldıklarını ve yetkililerin bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiği duyuruldu.