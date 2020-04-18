18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Civcivlerin acımasızca katledilmesi ana akım medyada ve sosyal medyada büyük tepki toplarken Bir Günlük Tavuk Üreticileri Derneği, ülkedeki tüm civcivlerin yarına kadar itlaf edileceğini açıkladı.
GEREKÇE: KOVİD 19 NEDENİYLE TAVUK ETİ SATIŞLARI AZALDI!
Ülkede infiale yol açan olay nedeniyle devlet televizyonundan açıklama yapan Hayvancılık İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanı Yardımcısı Murteza Rızai, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tavuk eti satışları azaldı ve civciv üretimi sınırlandırıldı. Ne yazık ki fiyatlardaki düşüş nedeniyle civciv yetiştiricileri, fazla civcivleri yok etmek zorunda kalıyor." diye konuştu.
Rızai, çiftliklerde fazla sayıda civcivin bulunmasının sorunlara yol açtığını savunarak, "Bu civcivlerin itlaf edilmesi, dünyadaki kümes hayvancılığı sektöründe doğal bir süreçtir." dedi.
Bakan Yardımcısı Rızai, sosyal medyadaki görüntülerde olduğu gibi civcivlerin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
"CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLMELERİ VİCDANLARI KANATTI"
Olayla ilgili İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Çevre Koruma Kurumunun Tahran Genel Müdürü Said Mahmudi de olayı "insanlık dışı" şeklinde niteleyerek, "Bu civcivler de birer can taşıyor. Canlı halde toprağa gömülmeleri, her vicdanı kanatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Mahmudi, olayın bir daha tekrarlanmaması için Tahran Başsavcılığına başvurduklarını aktararak, "Diğer civciv üreticileri de aynı yola başvurması halinde en şiddetli şekilde karşılık görecek." ifadesini kullandı.
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