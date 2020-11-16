İran'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları: İş yerleri kapatılıyor, şehirler arası seyahat yasaklanıyor

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, kısıtlamalar çerçevesinde sadece fırınlar, halkın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacağı iş yerleri ve sağlık merkezlerinin açık olacağını söyledi.
Başkent Tahran'ın da aralarında olduğu 25 eyalet merkezi, tüm büyük şehirler ve ilçelerde kısıtlamaların uygulanacağını belirten Reisi, zorunlu olanların dışındaki tüm iş yerlerinin kapatılacağını ifade etti.
İdari merkezlerde çalışanların sadece üçte birinin işe gidebileceğini aktaran Reisi, "yüksek riskli" yerlerde araçların şehir dışına çıkamayacağını ve şehirler arası seyahatin de yasaklanacağını dile getirdi.
- "Uygulamada taviz verilmeyecek"
İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de valiler, kaymakamlar ve nahiye müdürleriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, salgınla ilgili kararları uygulamada taviz vermeyeceklerini ifade etti.
Fazli, "Yasakları ihlal edenlere karşı ciddiyetle muamele edeceğiz. Koronavirüsle Mücadele Kurulunun kararları Ulusal Güvenlik Kurulu kararları hükmündedir." dedi.
İdari yetkililere seslenen Fazli, "Kovid-19 yasaklarını yönetmede hiçbir şekilde ihmalkarlığa izin vermeyin. Tüm yetkililer daima ulaşılabilecek durumda olmalıdır. Nahiye müdürleri de alınan kararların köylerde ve kırsal yerlerde uygulanmasına dikkat etmelidir." diye konuştu.
İran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 486 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 53 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 41 bin 979’a, vaka sayısı da 775 bin 121'e yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!