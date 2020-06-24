İran'da yaklaşık 7 bin tavuk üreticisi iflas etti

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Fars Haber Ajansına konuşan Furuği, İran'da tavuk ürünlerine yapılan zammın üretimdeki düşüşten kaynaklandığını ifade etti.

"Bir haftada tavuğun kilosuna 8 bin tümen zam yapıldı. Tahran'da bir kilo tavuk 17 bin 500 tümen ile 19 bin 500 tümen (yaklaşık 7 TL) arasında satılıyor." diyen Furuği, üretimin düşmesiyle fiyatların daha da artacağı öngörüsünde bulundu.

Furuği, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasaları olumsuz yönde etkilemesi ve yem fiyatlarındaki yüksek artışa bağlı olarak son aylarda 6 ila 7 bin tavuk üreticisi iflas etti." diye konuştu.