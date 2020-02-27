İran'da üst düzey bir hükümet yetkilisi daha koronavirüse yakalandı!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Daha önce İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve bazı Kum milletvekillerinde de koronavirüs tespit edilmişti.

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