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        İran'da uçuşlar ertelendi

        İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:39
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        İran'da uçuşlar ertelendi
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        İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.

        Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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