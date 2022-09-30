İran'da tutuklama dalgası devam ediyor!

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler 14. gününe girerken birçok kentte protestolar sabaha kadar sürdü.
Ülkede gösteriler, genellikle akşam saatlerinde başlıyor.
Başkent Tahran'da sokak gösterileri azalırken eylemler daha çok pencerelerden yönetim karşıtı sloganlar atılması suretiyle devam etti.
Başkentin Velisar Caddesi'nde slogan atarak pankart açan bir grubun kısa süreli yürüyüşü güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
Tahran Pars bölgesinde de slogan atıp yolu kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalede bulundu. Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Protestolar Tahran'ın yanı sıra Reşt, Meşhed, Kum ve Senendec gibi şehirlerde de devam etti.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Meşhed'de protestocular ile özel kuvvetler arasında gerginlik yaşandığı, Senendec'de gösteriler esnasında silah seslerinin duyulduğu, Reşt'te de göstericilerin sloganlar atarak yürüdüğü görüldü.
TUTUKLAMA DALGASI DEVAM EDİYOR
Protestolarla ilgili tutuklama dalgası devam ederken son olarak eski milli futbolcu Hüseyin Mahini ile gazeteci Elahe Muhammedi "gösterileri kışkırttıkları" gerekçesiyle tutuklandı.
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, önceki günlerde sosyal medya hesaplarından gösterileri teşvik eden paylaşımlar yapan Persepolis takımının ve milli futbol takımının eski oyuncusu Mahini, adli makamların kararıyla tutuklandı.
İranlı yetkililer, Mahini'nin sosyal medya hesaplarından asılsız söylentiler paylaştığını ve insanları ülke yönetimi aleyhindeki protestolara katılmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.
Öte yandan Mahsa Amini'nin cenaze töreniyle ilgili haberi yayınlayan gazeteci Elahe Muhammedi'nin de tutuklandığı bildirildi.
Muhammedi'nin avukatı Muhammed Ali Kamfiruzi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Hem Mihen gazetesi muhabiri Elahe Muhammedi'nin tutuklandığını duyurdu.
Kamfiruzi, Muhammedi'nin, Sakkız şehrine giderek Mahsa Amini'nin cenazesiyle ilgili haberi hazırlayan gazeteci olduğunu aktardı.
İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi de 27 Eylül'de "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesine göre, protestoların başlangıcından bu yana 20 gazeteci gözaltına alındı. Amini'nin komada olduğu sırada hastaneye giderek durumunu kamuoyuna duyuran Şark gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi de tutuklandı.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yetkililer henüz gösterilerdeki can kayıplarıyla ilgili kesin bilgileri paylaşmadı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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