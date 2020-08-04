İran'da Taliban bayrağı açtıkları gerekçesiyle 19 Afgan gözaltına alındı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, Kurban Bayramı'nın birinci günü Millet Parkı'nda Taliban bayrağı açan 19 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Rahimi, Taliban bayrağını hazırlayan ve görüntüleri İran karşıtı yabancı medya kuruluşlarına servis ettiği tespit edilen 5 kişinin tutuklandığını, diğer 14 kişinin de sınır dışı edildiğini söyledi.