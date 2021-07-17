İran'da su kesintisi protestolarında bir genç öldü

Reuters

İran, petrol zengini Huzistan eyaletindeki birçok şehir ve kasabada haneleri etkileyen, tarım ve hayvancılığı harap eden ve elektrik kesintilerine yol açan su krizi nedeniyle protestoların patlak vermesiyle ülke son 50 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya.

Shadegan kasabası Valisi Omid Sabripour, IRNA'ya verdiği demeçte, "Miting sırasında protestocular insanları kışkırtmak için havaya ateş açtı ancak ne yazık ki kurşunlardan biri olay yerinde bulunan bir kişiye isabet etti ve onu öldürdü." ifadesiyle gencin ölüm nedenini açıkladı.

Sosyal medyada yayınlanan videolar, protestocuların yolları kapatmak için lastikleri ateşe verdiğini ve güvenlik güçlerinin silah sesleri duyulunca kalabalığı dağıtmaya çalıştığını gösterdi.

Reuters, videoların gerçekliğini bağımsız olarak doğrulayamadı. Bazı protestolar sırasında insanlar, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik "Diktatöre ölüm" ve "Hameney'e ölüm" sloganları attı.

Son haftalarda, İran'ın kilit enerji sektöründeki binlerce işçi, güneydeki gaz sahalarında ve büyük şehirlerdeki bazı rafinerilerde daha iyi ücret ve çalışma koşulları arayan protestolar düzenledi.

İran ekonomisi, ABD yaptırımları ve Covid-19 salgını nedeniyle kötü bir dönem geçirirken maşlarının ödenmediğinden şikayet eden işçiler ve emekliler, yüzde 50’nin üzerindeki enflasyon oranı ve yüksek işsizlik nedeniyle artan hoşnutsuzlukla aylardır protesto ediyor.

*Görsel 2009 protestolarına aittir.