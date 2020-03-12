12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'da son iki günde yaklaşık 3,5 milyon kişi sağlık taramasından geçti
- İran Sağlık Bakanı Said Nemeki: - "Enfekte olmuş kişilerle temas kuran 2 bin 700 kişi de gözetim altına alındı"
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 eyalette son iki günde yaklaşık 3,5 milyon kişiye sağlık taraması yapıldığını söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Bakan Nemeki, Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme amacıyla 5 Mart'ta 300 bin kişilik ekiple Sağlık Bakanlığı yönetiminde başlatılan "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" planına ilişkin son gelişmeleri basın mensupları ile paylaştı.
Söz konusu plan ile hastalığı en kısa sürede teşhis etmeyi amaçladıklarını belirten Nemeki, "Son 2 günde yaklaşık 3,5 milyon kişiyi sağlık taramasından geçirdik." dedi.
Salgının en çok görüldüğü Kum ve Gilan eyaletlerinin aralarında olduğu toplam 4 eyalette şüpheli görülen 1200 kişinin detaylı sağlık taramasından geçirildiğini ve bunların arasından yalnızca 270 kişinin hastanelerde tedavi altına alınmasına karar verildiğini ifade etti.
Nemeki, "Enfekte olmuş kişilerle temas kuran 2 bin 700 kişi de gözetim altına alındı." bilgisini verdi.
Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar sayısının da 50'ye yükseltildiğini aktaran Nemeki, gelecek haftaya kadar 20 laboratuvarın daha hizmete açılacağını belirtti.
- İran'da koronavirüsten 429 can kaybı
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.
Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276'sı ise iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenen İranlılar arasında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan ve Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir de bulunuyor.
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