İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 317 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 362 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 202'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre, toplam vaka sayısının 5 milyon 493 bin 591'e yükseldiği ülkede, 317 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 118 bin 508 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 586 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 33 milyon 343 bin 104 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 14 milyon 938 bin 853 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 48 milyon 281 bin 957 doz aşı uygulandı.

Öte yandan devlet televizyonu, Çin'in Sinopharm şirketinden sipariş verilen 5 milyon doz Kovid-19 aşısının daha İran Kızılayı tarafından ülkeye getirildiğini duyurdu.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 57 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 238 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu", 136 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 17 şehir "risksiz" olarak belirlenen "mavi" kategoride yer alıyor.