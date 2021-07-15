İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 201 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 23 bin 655 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 552'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 464 bin 55'e çıktığı ülkede, 201 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 86 bin 592'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 24 milyon 819 bin 290'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 5 milyon 507 bin 841 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 219 bin 693 kişiye de ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 7 milyon 727 bin 534 doz aşı uygulandığı kaydedildi.