İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 128 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 390 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 223'e, vaka sayısının da 1 milyon 225 bin 142'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 39'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 988 bin 833'e ulaştığını ifade etti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 620 bin 667 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 4 ilçenin "kırmızı", 63 ilçenin "turuncu" ve 381 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.