İran'da son 24 saatte 665 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 39 bin 983 yeni vaka tespit edildi.
Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 796 bin 377'e yükseldiği ülkede, 665 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 104 bin 22 oldu.
Yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 755 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
- Aşılamada en yüksek sayıya ulaşıldı
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 17 milyon 573 bin 785 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 900 bin 834 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Böylece ülkede toplamda 24 milyon 474 bin 619 doz aşı uygulandı. Ülkede dünden bu yana 764 bin 185 doz aşının uygulanmasıyla aşılamada en yüksek sayıya ulaşıldı.
Risk gruplarına göre, ülke genelinde 359 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 59 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 30 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.
- Gerçek can kaybı resmi açıklamadan 7 kat fazla iddiası
Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Cevan gazetesinde yayımlanan bir haberde, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının açıklanandan çok fazla olduğu iddia edildi.
Gazeteye konuşan Tahran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Epidemiyoloji Profesörü Kuruş Naini, "Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi gerçek can kaybı sayısının resmi rakamların 2,5 ila 3 katı olabileceğini söyledi ancak ben bu sayının resmi rakamların 7 katına kadar çıkabileceğini söylüyorum." dedi.
Öte yandan reformistlere yakınlığıyla bilinen "Aftab-ı Yezd" gazetesi de dün ülkede Kovid-19 nedeniyle 709 kişinin hayatını kaybetmesini manşetine taşıyarak, "709 kişi daha. Ulusal yas ilan edin." ifadelerini kullandı.
Gazetenin haberinde ise "Keşke mezarları hazırlayacaklarına aşıları ithal etselerdi." ifadelerine yer verildi.
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