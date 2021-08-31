İran'da son 24 saatte 643 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 bin 319 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 685'i hastanelerde tedavi altına alındı.
Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 992 bin 63'e yükseldiği ülkede, 643 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 107 bin 794 oldu.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 879 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, toplamda 27 milyon 501 bin 586 doz aşı uygulandı.
Risk gruplarına göre, ülke genelinde 306 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 110 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 32 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.
- Eylül ayında aşılama hızı artacak
Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, aşılama sürecinin ağır işlediği ülkede eylül ayında haftalık 5 milyon doz Kovid-19 aşısının tedarik edileceğini ve aşılama hızını artıracaklarını açıkladı.
Reisi, "Şu anda günde ortalama 640 bin ila 650 bin doz aşı uyguluyoruz ve bu kapasiteyi ikiye katlamayı planlıyoruz." dedi.
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