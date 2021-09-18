İran'da son 24 saatte 355 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 847 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 124'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 408 bin 860'a yükseldiği ülkede, 355 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 791 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 836 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 28 milyon 382 bin 995 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 620 bin 868 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 42 milyon 3 bin 863 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 57 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 238 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 136 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Buna göre son haftalarda 150'nin üzerinde seyreden kırmızı kategorideki şehirlerin sayısı uzun bir aradan sonra ilk kez 60'ın altına indi.