İran'da son 24 saatte 176 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 176 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 815 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 808'e, vaka sayısının da 413 bin 149'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 848'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 353 bin 848'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 667 bin 551 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da günlük koronavirüs vakaları 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Muharrem ayındaki etkinliklerin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sözcü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.