İran'da son 24 saatte 144 ölüm!

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi artarak, 2 bin 378'e yükseldi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 32 bin 322'ye yükseldiği belirtildi.

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