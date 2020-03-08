İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Ali Birenvend, Ahvaz'daki bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içki kullandıklarını söyledi.

Birenvend, sahte içkiden 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve zehirlenerek tedavi altına alınan 48 kişiden bazılarının görme yetilerini kaybettiğini dile getirdi.

Zehirlenenlerden bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirten Birenvend, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.