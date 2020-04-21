İran'da reformist milletvekili 21 ay hapse mahkum edildi

AA

Yerel medyada yer alan haberlere göre, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen eski Yargı Erki Başkanı Laricani'nin reformist milletvekili Sadiki'ye açtığı "iftira" davasında Devrim Mahkemesi kararını verdi.

Sadıki, 21 yıl hapis ve 5 milyon tümen (yaklaşık 2 bin 200 TL) para cezasına mahkum edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan reformist siyasetçi, kararı temyize götüreceğini söyledi.

Tahran Milletvekili Sadıki, Laricani'yi Yargı Erki Başkanı olduğu dönemde yolsuzluk yapmak ve Yargı Erki'ne ait parayı zimmetine geçirmekle suçlamıştı.