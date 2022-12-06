İran'da protestolar yeniden alevlendi:

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İran'da, Mahsa Amini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve görece azalarak süren gösteriler, sosyal medyadan yapılan boykot ve grev çağrıları üzerine birçok şehir ve üniversitelerde yeniden alevlendi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, Tahran'ın Ekbatan ve Sadabad bölgesinde toplanan kalabalık, yönetim karşıtı sloganlar atarak caddeyi trafiğe kapattı. Tahran Metrosu yolcu peronlarında bekleyenler de slogan atarak gösterilere destek verdi.

Meşhed şehrinde toplanan kalabalık caddede ateş yakarken, Elborz eyaletine bağlı Kerec kentinde sokaklara çıkan göstericiler uzun süre slogan atarak yürüyüş yaptı. Arak ve Zencan gibi şehirlerde de protestolar düzenlendiği görüldü.

PROTESTOCULARDAN GREV ÇAĞRISI Protestocuların grev çağrısının ardından ülkenin bazı kentlerinde esnaf kepenk kapatırken, çağrılara destek verdiği gerekçesiyle İranlı ünlü futbolcu Ali Dayi’nin restoran ve kuyumcu dükkanının mühürlendiği açıklanmıştı. Associated Press'in aktardığına göre, Tahran'daki Kapalıçarşı'daki dükkanların üçte birinin kapalı olduğu belirtildi.

"AHLAK POLİSLİĞİ" KALDIRILDI İDDİASI Ülke çapında protestolar 3 aya yakın süredir devam ederken, Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri geçtiğimiz günlerde ahlak polisi birimlerinin kaldırıldığını açıklaması kafa karışıklığı yarattı. Ancak konuya ilişkin devlet yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Belgrad'da gazeteciler tarafından Montazeri'nin açıklamasına ilişkin soruya doğrudan bir yanıt vermedi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.