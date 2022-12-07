İran'da protestolar sürerken Hamaney'den açıklama

Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri geçtiğimiz günlerde ahlak polisi birimlerinin kaldırıldığını açıklaması kafa karışıklığı yarattı. Ancak konuya ilişkin devlet yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Ülke çapında protestolar 3 aya yakın süredir devam ederken, bazı yetkililerin ahlak polisliğinin kaldırıldığını açıklaması kafa karıştırırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Bazı yerel haber sitelerinde, "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakınma Merkezi"nin sözcüsü ahlak polisliğinin kaldırıldığını açıkladığı aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Belgrad'da gazeteciler tarafından Montazeri'nin açıklamasına ilişkin soruya doğrudan bir yanıt vermedi.