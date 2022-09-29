İran'da protestolar sürüyor: Binlerce kişi gözaltında!

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kentinde devam ediyor.
Başkent Tahran’ın Sadıkiye bölgesinde ve birkaç semtinde küçük çaplı gösteriler düzenlendi.
Tahran’da eylemler daha çok pencerelerden yönetim karşıtı sloganlar atmak suretiyle devam etti.
Başkentin birçok bölgesinde gösterilere karşılık kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemleri de sürüyor.
Sosyal medyada yayınlanan videolarda, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinin Guherdeşt bölgesinde göstericiler yürüyüş yaparken araç sürücülerinin de korna ile destek verdiği görüldü.
Meşhed’de düzenlenen gösteride ise protestocular polis aracını ters çevirdi.
Senendec şehrinde de göstericiler yürüyüş yaparak yönetim karşıtı sloganlar atarken araç sürücüleri korna ile gösterilere destek verdi.
Yayınlanan videolarda gösterilere katılımın ilk günlere göre azaldığı görüldü.
Şiraz’da üniversite öğrencileri gösteri düzenlerken güvenlik güçleri de aldıkları önlemleri sürdürdü.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İRAN MİLLİ TAKIMINDAN DESTEK
İran milli futbol takımı ülkedeki protestolara destek olmak amacıyla Senegal ile oynadıkları hazırlık maçına siyah ceket ile çıktı.
Takımın forveti Sardar Azmoun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Mahsa Amini gibi masum şekilde aramızdan ayrılan insanlar adına çok üzgünüm. İran'daki kadınların yanındayım ve zarar görmedikleri, ülkede hak ettikleri değeri gördükleri günü umuyorum." ifadelerini kullandı.
2 BİNİN ÜZERİNDE GÖZALTI
Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlattı. Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişi gözaltına alındı.
Tahran Üniversitesi Öğrenci Birliği en az 30 öğrencinin, Tahran Gazeteciler Sendikası ise 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. Toplam gözaltı sayısının 2 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.
İNTERNET KESİNTİSİ
16 Eylül'de protestoların başlamasının ardından ülkede internet erişimine kısıtlama getirildi, sosyal medya platformları WhatsApp ve Instagram dahil birçok platforma erişim aralıklarla sınırlandırıldı. İran İletişim Bakanı ise kesintinin geçici süreli olduğunu söylemişti.
Tahran'da bir teknoloji şirketi işleten Saeed Souzangar, sık sık internet kesintisi yaşadıklarını ve işlerini yapamadıklarını söyledi.
"İRAN'DA İNTERNET ÖLDÜ"
Reuters'a açıklamalarda bulunan Souzangar, "Bu üç yıldır yaşadığımız en kötü internet kesintisi.
Mutlak kaos ortamı var, hiçbir şey işe yaramıyor. İşimi yapamıyorum, sevdiklerimle konuşamıyorum, telefonumda basit bir banka işlemi bile yapıyorum." dedi.
Reuters'a konuşan bir başka kişi ise, "Amaç internet üzerinden bilgi akışını durdurmak. İran'da internet öldü." dedi.
Diğer yandan dünya genelinde kaos zamanlarında internete erişimi kısıtlama girişimi daha da arttı. Geçen yıl 34 ülkede 182 kesinti kaydedildi, bir önceki yıl ise 29 ülkede 159 kesinti kaydedilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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