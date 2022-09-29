İran'da protestolar sürüyor: Binlerce kişi gözaltında!

Başkent Tahran’ın Sadıkiye bölgesinde ve birkaç semtinde küçük çaplı gösteriler düzenlendi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kentinde devam ediyor.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinin Guherdeşt bölgesinde göstericiler yürüyüş yaparken araç sürücülerinin de korna ile destek verdiği görüldü.

Başkentin birçok bölgesinde gösterilere karşılık kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik önlemleri de sürüyor.

Tahran’da eylemler daha çok pencerelerden yönetim karşıtı sloganlar atmak suretiyle devam etti.

Senendec şehrinde de göstericiler yürüyüş yaparak yönetim karşıtı sloganlar atarken araç sürücüleri korna ile gösterilere destek verdi.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Takımın forveti Sardar Azmoun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Mahsa Amini gibi masum şekilde aramızdan ayrılan insanlar adına çok üzgünüm. İran'daki kadınların yanındayım ve zarar görmedikleri, ülkede hak ettikleri değeri gördükleri günü umuyorum." ifadelerini kullandı.

İran milli futbol takımı ülkedeki protestolara destek olmak amacıyla Senegal ile oynadıkları hazırlık maçına siyah ceket ile çıktı.

Tahran Üniversitesi Öğrenci Birliği en az 30 öğrencinin, Tahran Gazeteciler Sendikası ise 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. Toplam gözaltı sayısının 2 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlattı. Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişi gözaltına alındı.

İNTERNET KESİNTİSİ

16 Eylül'de protestoların başlamasının ardından ülkede internet erişimine kısıtlama getirildi, sosyal medya platformları WhatsApp ve Instagram dahil birçok platforma erişim aralıklarla sınırlandırıldı. İran İletişim Bakanı ise kesintinin geçici süreli olduğunu söylemişti.

Tahran'da bir teknoloji şirketi işleten Saeed Souzangar, sık sık internet kesintisi yaşadıklarını ve işlerini yapamadıklarını söyledi.

"İRAN'DA İNTERNET ÖLDÜ"

Reuters'a açıklamalarda bulunan Souzangar, "Bu üç yıldır yaşadığımız en kötü internet kesintisi.

Mutlak kaos ortamı var, hiçbir şey işe yaramıyor. İşimi yapamıyorum, sevdiklerimle konuşamıyorum, telefonumda basit bir banka işlemi bile yapıyorum." dedi.

Reuters'a konuşan bir başka kişi ise, "Amaç internet üzerinden bilgi akışını durdurmak. İran'da internet öldü." dedi.

Diğer yandan dünya genelinde kaos zamanlarında internete erişimi kısıtlama girişimi daha da arttı. Geçen yıl 34 ülkede 182 kesinti kaydedildi, bir önceki yıl ise 29 ülkede 159 kesinti kaydedilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.