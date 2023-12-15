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        Haberler Dünya İran'ın güneydoğusunda polis merkezine düzenlenen saldırıda 11 polis öldü

        İran'ın güneydoğusunda polis merkezine düzenlenen saldırıda 11 polis öldü

        İran'ın güneydoğusunda bir polis merkezine düzenlenen saldırıda 11 emniyet görevlisi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:54
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        İran'da polis merkezine saldırı
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        İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentindeki bir polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 11 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Sistan-Beluçistan Valiliği gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada "Rask'ta polis merkezine düzenlenen terör saldırısında 11 kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

        Ayrıca polislerle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

        Yerel basına yansıyan haberlerde, saldırıyı ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde varlık gösteren, "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği ileri sürüldü.

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        #iran
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