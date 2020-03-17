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İran'da çekildiği bilinen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan 'gökten patlıcan yağmasına' ilişkin videoyu çekenler belli oldu.

Kamu huzurunu bozmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 İranlı öğrenci, televizyona çıkarak özür diledi.

Devlet televizyonuna çıkan öğrenciler videoyu bir üniversite projesi için çektiklerini belirterek, özel efektler için yeteneklerini test etmek istediklerini söyledi.

Çektikleri videoyu sadece arkadaşlarıyla paylaştıklarını belirten öğrenciler, "Maalesef, görüntüler yanlış amaçla kullanıldı ve bunun için çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Tahran polisi de videonun yanlışlıkla yayınlandığı bilgisinin doğru olduğu yönünde bir açıklama yaptı.

Öğrencilerin özür dilediği görüntülerde, hem muhabirin hem de öğrencilerin maske taktıkları görülüyor. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da şu ana kadar 988 kişi hayatını kaybederken, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 16 bin 169.