İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı - TAHRAN

AA

Ülke genelinde 19 Şubat'ta görülmeye başlanan Kovid-19 salgını nedeniyle alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, kuaförler ve diğer işletmeler ilgili yasaklar kademeli olarak kaldırılmış ve şehirlerarası seyahat serbest hale getirilmişti.İran'da 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen vaka sayısı, yasakların kalkmasıyla mayıs sonuna doğru 2 binlerin üzerine çıkarken, bugün 3 bin 117 olarak kaydedildi. 50'nin altına inen ölü sayısı da dün 81'e çıktı.İran Sağlık Bakanı Said Nemeki dün yaptığı açıklamada halk ve yöneticilerden birçoğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." uyarısında bulundu.Normalleşmeyle başkent Tahran caddelerinin de hareketlendiği ve halkın eskisi kadar maske-eldiven kullanımı, sosyal mesafe ve diğer uyarılara dikkat etmediği görülüyor.Kentin en kalabalık meydanlarından İstanbul Dörtyolu, İmam Humeyni Meydanı, Tahran Kapalı Çarşısı gibi noktalardaki yoğunluk dikkatleri çekiyor.Otobüs ve metrolardaki doluluk da normalleşmenin bir sonucu olarak göze çarpıyor.İran'da bugün itibarıyla Kovid-19'dan kaynaklı toplam can kaybı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi.