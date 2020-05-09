İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 589'a yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 6 bin 589'a yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 48 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1529 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 589'a çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının 106 bin 220'ye ulaştığını bildirdi.
Cihanpur, virüse yakalanan hastalardan 2 bin 696'sının durumunun kritik olduğunu, iyileşen toplam hasta sayısının da 85 bin 64'e yükseldiğini belirtti. Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 573 bin 220 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.
- Tahran ve Huzistan eyaletlerinde vakalar artıyor
Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, başkent Tahran ve ülkenin güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çekerek, bu eyaletlerdeki vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına daha fazla önem vermelerini istedi.
Gerekli görülmesi halinde kaldırılan kısıtlamaların tekrar getirilebileceğine işaret eden Herirçi, şunları söyledi:
"Tahran'da nüfus yoğunluğu nedeniyle yüksek enfekte sayısıyla karşılaşıyoruz. Huzistan'da da yükseliş eğilimi görülüyor. Kısıtlamaların kaldırılması, hastalığın yayılmasına yol açtığı durumda kesinlikle daha katı kararlar alacağız, geriye döneceğiz."
İran'da 11 Nisan itibarıyla Kovid-19'a karşı alınan önlemler, kısmen gevşetilmişti. 20 Nisan'da şehirler arası yolculuklara izin verilmiş ve düşük riskli birçok işletme de yeniden faaliyete başlamıştı.
Bir süredir yeni Kovid-19 vakası görülmediği için "beyaz bölge" olarak adlandırılan 132 ilçede 4 Mayıs'ta camiler yeniden açılırken, bu ilçelerde yaklaşık iki ay aradan sonra dün cuma namazı kılınmıştı.
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