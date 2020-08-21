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İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112 artarak 20 bin 376'ya yükseldi.

21.08.2020 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti
AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 206 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 376'ya, vaka sayısının da 354 bin 764'e çıktığını kaydetti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 794'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 305 bin 866'ya ulaştığını aktardı.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 2 milyon 987 bin 117 olduğunu ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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